OM : Pierre Ménès félicite Mandanda et dézingue Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Vainqueur de Lille au Stade Pierre Mauroy dimanche soir (0-1), l’Olympique de Marseille s’est replacé à un petit point seulement du podium.

Dans le Nord, l’équipe de Rudi Garcia a pu compter sur un Steve Mandanda de gala. Auteur de 8 arrêts face au LOSC, l’international français a tout simplement été le grand bonhomme de ce match du côté phocéen. Une prestation qui n’a pas échappé à Pierre Ménès. Le consultant du Canal Football Club a, sans surprise, qualifié le gardien des Bleus d’homme du match. Ce n’est pas franchement la même musique pour Kostas Mitroglou. De nouveau titulaire au détriment de Valère Germain ou de Clinton Njie, l’international grec n’a pas pesé sur la rencontre.

Et visiblement, le journaliste de Canal + commence à flairer l’arnaque avec celui qui a tout de même inscrit plus de 40 buts en deux saisons à Lisbonne. « Pour l'instant, Mitroglou a toutes les caractéristiques de l'escroquerie. Peut-être que Germain mériterait d'avoir un peu plus sa chance. Après s'être fait passer devant par Njie, c'est désormais l'attaquant grec qui ne fait pas trois mètres avec le ballon qui le pousse sur le banc. Je trouve ça un peu salaud pour lui » a-t-il lancé sur son blog. Buteur contre Strasbourg pour son premier match il y a deux semaines, le Grec livrera sans doute des prestations plus conformes à son statut lorsque l’OM aura la possession du ballon. Ce sera sans doute le cas dimanche prochain au Stade Vélodrome face à Caen. Autant dire qu’il sera scruté avec attention… s’il joue.