OM : Pierre Ménès détruit Rudi Garcia en une phrase

Dans : OM, Ligue 1.

Ce samedi matin, Rudi Garcia a toujours les oreilles qui sifflent, car une semaine après le nul concédé au Vélodrome contre Angers, l'Olympique de Marseille a enregistré un sale revers vendredi à Bordeaux. Une défaite qui semble sonner le glas des ambitions phocéennes dans la course à la Ligue des champions. Et forcément l'entraîneur de l'OM se retrouve en première ligne face aux critiques. Via son compter Twitter, Pierre Ménès a résumé sa façon de penser concernant Rudi Garcia, et cela n'est pas flatteur pour ce dernier.

Se référant aux propos de Florian Thauvin et du coach de l'Olympique de Marseille, le consultant de Canal+ a été bref, mais efficace. « Thauvin « on a été nuls « Garcia « on méritait mieux « c’est bien y en a un des deux qui est lucide. Et malheureusement ce n’est pas l’entraîneur », a ironisé, via Twitter, Pierre Ménès, clairement effaré des propos tenus par Rudi Garcia après la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille à Bordeaux. Nul doute que ce résultat négatif aura des effets concrets, et pour Pierre Ménès, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ne doivent pas se tromper de coupable. Rudi Garcia a probablement des soucis à se faire...