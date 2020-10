OM : Pierre Ménès dément avoir traité Amavi de « joueur de merde »

Dans : OM.

Lors du Canal Football Club, samedi soir, une discussion a eu lieu concernant la prestation de Jordan Amavi avec l'OM. Et Pierre Ménès est accusé d'avoir insulté le joueur marseillais.

Pierre Ménès s’offre une polémique XXL avec les supporters de l’Olympique de Marseille, ce qui n’est pas nouveau puisque le consultant de Canal+ se fait régulièrement insulter via les réseaux sociaux. Cette fois, c’est une affaire un peu embarrassante qui oppose Pierre Ménès à l’OM puisque dans une courte séquence évidemment relayée sur Twitter, on entend, sans voir, un intervenant du Canal Football Club dire à priori, mais sans certitude « joueur de merde » au sujet de Jordan Amavi. Et même si cela peut s’apparenter à du second degré compte tenu du ton sur lequel cela est dit, et des rires que l'on entend aussi, forcément cela fait mauvais genre.

Pointé du doigt, Pierre Ménès s’est défendu d’avoir ainsi traité Jordan Amavi et crie à la méprise totale. « Vous êtes bien gentils mais je n’ai jamais traité Amavi de joueur de merde. Pour deux raisons . 1- je ne le pense pas 2- je ne me permettrai jamais de dire ça à l’antenne. Taillez moi pour ce que je dis pas pour ce que je ne dis pas », a expliqué Pierre Ménès qui a ensuite expliqué qu’effectivement il avait dit à Hervé Mathoux qu’il était un « fouteur de merde » pour l’avoir ainsi chambré concernant Jordan Amavi dans la séquence diffusée. A la pause d’OM-Bordeaux, Pierre Ménès s’était effectivement offusqué que Jordan Amavi puisse être vu comme un possible homme du match, ce qui a finalement été le cas. Et Hervé Mathoux a évidemment titillé son consultant pour cela après le coup de sifflet final.