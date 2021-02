OM : Huit supporters de Marseille en prison !

Dans : OM.

Jacques-Henri Eyraud avait promis le pire aux supporters impliqués dans les graves incidents de la Commanderie. La justice a suivi le patron de l'OM en envoyant 8 Ultras en prison.

Dura lex, sed lex. C’est ce que doivent constater ce lundi soir huit supporters de l’Olympique de Marseille 48 heures après les graves incidents intervenus au centre d’entraînement du club phocéen juste avant le match OM-Rennes. Les forces de l’ordre avaient interpellé 25 personnes, dont 14 étaient jugés ce lundi par le Tribunal correctionnel de Marseille dans le cadre d’une procédure en comparution immédiate. Et si Jacques-Henri Eyraud attendait des sanctions sévères, il ne doit pas être déçu. En effet, la justice à placé six supporters de l’Olympique de Marseille sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat, mais les huit autres ont eux été immédiatement envoyés en prison. Le Tribunal correctionnel de Marseille a fixé au 24 février prochain un procès sur le fond du dossier.

Cette décision d'emprisonner des supporters de l'OM fait évidemment énormément de bruit dans le monde des Ultras, et pas uniquement qu'à Marseille, puisque les Ultramarines 1987, qui ne sont pas les meilleurs amis de leurs homologues marseillais, s'étonnent de cette sévérité. « Une fois de plus, nous ne pouvons que constater le manque de proportionnalité de la justice française quand elle met des Ultras en cause. Qu'on approuve ou non le modus operandi des marseillais, envoyer huit personnes en prison quand il n'y a pas un seul blessé nous indigne », ont indiqué les Ultras bordelais suite à l'annonce de ce jugement.