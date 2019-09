OM : Pierre Ménès craint une lourde sanction contre Dimitri Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que le match entre Marseille et Montpellier tirait à sa fin dans une ambiance explosive, puisque l'arbitre venait d'expulser conjointement Jordan Ferri et Boubacar Kamara, Dimitri Payet a complètement craqué. Averti pour un tacle par derrière sur Vitorino Hilton, le joueur marseillais a eu des propos déplacés à l'encontre d'Amaury Delerue. Résultat, Dimitri Payet a également vu rouge et pour Pierre Ménès il risque de le payer au prix fort. « Marseille a tout fait pour l’emporter mais Montpellier a vraiment très bien défendu. Bémol les rouges de Camara et Payet ce dernier risquant de prendre assez cher avec les insultes sur l’arbitre », a reconnu, via Twitter, le consultant de Canal+. Même si on peut comprendre que l'adrénaline peut pousser un joueur à ses limites, il est étonnant qu'un footballeur aussi expérimenté que Dimitri Payet craque de la sorte.