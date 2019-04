OM : Pierre Ménès annonce un avenir très sombre pour Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

En s’inclinant à domicile contre Nantes dimanche soir (1-2), l’Olympique de Marseille a certainement abandonné ses derniers espoirs dans la course à l’Europe. En effet, les hommes de Rudi Garcia accusent désormais un retard de cinq points sur Saint-Etienne, quatrième. L’Europa League est donc loin, et l’avenir s’annonce très sombre pour l’équipe de Rudi Garcia, lequel sera d’ailleurs forcément menacé en fin de saison. Sur son blog, Pierre Ménès a évoqué la fin de saison du club phocéen. Et le journaliste de Canal Plus est alarmiste. Difficile de ne pas l’être…

« L’OM a fauté en s’inclinant au Vélodrome contre Nantes. Dans ce match où les Marseillais ne méritaient pas grand chose, trois faits de jeu arbitraux sont pour moi très problématiques. Le premier, c’est la non-expulsion de Balotelli pour son coup de poing volontaire sur Diego Carlos. Il était déjà passé à travers les mailles du filet à Bordeaux lorsqu’il avait pété le nez de Pablo. Certains joueurs dans ce championnat jouissent d’une impunité que d’autres non pas… Après le repos, la VAR aurait pu donner main de Diego Carlos sur le but nantais et penalty à l’OM pour la faute de Traoré sur Ocampos. L’exploitation de ce qui n’est qu’un outil vidéo me paraît toujours aussi nébuleuse. Les arbitres ont toujours une petite pirouette en stock, pour nous dire qu’ils ont raison et que tout va bien. En tout cas, si Montpellier bat le PSG mardi soir - largement du domaine du possible vu l’état dans lequel doivent se trouver les Parisiens -, l’OM glisserait encore d’un rang au classement. Pour les Marseillais aussi la fin de saison s’annonce très compliquée. Et que dire de la prochaine… » a expliqué le chroniqueur du Canal Football Club, méga inquiet pour l’avenir de l’OM. Il y a de quoi.