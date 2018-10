OM : Pierre Ménès accuse Strootman et Garcia de plomber l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille a pris une véritable gifle contre le LOSC au Stade Pierre Mauroy (3-0).

Et forcément après cette lourde défaite, tout le monde en prend pour son grade du côté de la cité phocéenne. A commencer par Rudi Garcia, lequel semble véritablement s’entêter avec Luiz Gustavo en défense centrale. Un choix qui commence sérieusement à devenir incompréhensible selon Pierre Ménès. « Pourquoi aligner Sertic qui n’a pas joué depuis un siècle ? Pourquoi laisser Lopez qui joue très peu sur le banc ? Pourquoi ne faire jouer que 25 minutes à Payet ? Certaines choses ont été criantes hier soir. Luiz Gustavo en défense centrale, il faut arrêter. Je pense que le Brésilien est exténué par la saison dernière et surtout, quand il y a des attaquants aussi rapides que Pépé ou Bamba en face, il ne sert à rien » s’est interrogé le journaliste de Canal Plus sur son blog.

Le chroniqueur de la chaîne cryptée était d’ailleurs également très déçu par la performance de Kevin Strootman, lequel peine à confirmer son excellent match à Monaco début septembre. « Et puis le milieu Sertic-Strootman a touché un nombre de ballons famélique. Pour Sertic, passe encore, mais Strootman acheté 25 millions et après un bon premier match à Monaco, est plus qu’inquiétant depuis ». Autant dire qu’une réaction collective sera attendue jeudi en Ligue Europa. Car la crise n’est jamais loin du côté de l’Olympique de Marseille…