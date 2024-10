L'OM défie Chelsea pour une pépite marocaine

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato est à peine terminé que les clubs européens sont déjà focalisés sur le prochain. C’est notamment le cas de l’OM, qui observe avec attention les performances de Reda Belahyane au Hellas Vérone.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont été très actifs au mercato. L’effectif de Roberto De Zerbi a été refait du sol au plafond, ou presque. Le milieu de terrain a notamment subi de nombreux changements avec les signatures de Valentin Carboni, Ismaël Koné, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. Dans ce secteur de jeu, la rumeur Paul Pogba fait du bruit depuis plusieurs jours, mais l’état-major de l’OM garde les pieds sur terre et continue son important travail de scouting pour dénicher des pépites à moindre coût en complément des joueurs plus expérimentés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Reda Belahyane (@reda.belahyane)

Ces dernières semaines, le board olympien est très attentif aux performances de Reda Belahyane, qui a rejoint le Hellas Vérone en provenance de l’OGC Nice en janvier dernier pour seulement 500.000 euros. Titulaire indiscutable au sein du club de Série A, le milieu de terrain marocain de 20 ans ne laisse pas insensible les dirigeants de l’Olympique de Marseille, comme le révèle la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Reda Belahyane fait l’unanimité à Vérone, et ses prestations ont tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. Marseille donc, mais pas uniquement puisque le journal aux pages roses révèle également que Chelsea est intéressé.

L'OM est très intéressé par Reda Belahyane

Des émissaires de l’OM et des Blues ont d’ailleurs été vus dans les tribunes de Marcantonio-Bentegodi ces dernières semaines pour observer le talent marocain, sous contrat avec le Hellas Vérone jusqu’en 2028. Il est encore trop tôt pour dire que Marseille lancera une offensive dans les semaines à venir pour le recruter, mais Belahyane est un joueur surveillé par Pablo Longoria, Mehdi Benatia et les scouts du club olympien. Ceux-ci veulent continuer d’apporter de l’expérience et du leadership à l’équipe avec des joueurs comme Rabiot ou Hojbjerg, mais savent qu’il est également important d’être présent sur le marché des jeunes à fort potentiel et continuent de déployer leurs efforts dans le scouting, comme le prouve cette piste.