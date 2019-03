OM : Pierre Ménès accuse l'ingrat Rudi Garcia à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Saint-Etienne dimanche soir, Rudi Garcia avait de nouveau fait des choix forts dans son onze de départ.

En effet, Dimitri Payet et Adil Rami ont débuté sur le banc des remplaçants, tout comme Luiz Gustavo. Malade mi-février, le Brésilien peine à retrouver sa place au profit de Maxime Lopez et Morgan Sanson, lesquels enchaînent les bonnes performances au milieu de terrain. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de Canal Plus, Pierre Ménès a par ailleurs estimé que l’attitude de Rudi Garcia à l’égard de son vice-capitaine était très moyenne, notamment au vu de l’état d’esprit irréprochable de Luiz Gustavo depuis le début de la saison.

« Rami est sorti sur blessure et la charnière centrale donne satisfaction, Payet a eu un vrai coup de moins bien. Par contre, comment on justifie Gustavo ? Le mec, il a rendu service à l’équipe en jouant 6 mois en défense à un poste qui ne lui convient pas, il a été toujours d’un engagement total pour l’OM et tu le remercies comme ça ? Ça, je pense que ce n’est pas juste… Permettez-moi d’être choqué par ce choix. C’est bien d’envoyer de la reconnaissance aux gens qui le méritent et je pense que Luiz Gustavo le mérite » a confié le journaliste du Canal Football, qui réclame le come-back de l’ex-milieu du Bayern Munich d’urgence. Peut-être dès dimanche au Vélodrome face à Nice ?