OM : Pierre Ménès accuse clairement Garcia pour le fiasco

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

La défaite de l’OM en Autriche fait très mauvais genre à l’heure où le club olympien tentait de remonter la pente doucement mais surement. Ce revers 1-0 et surtout l’absence de solutions pour contourner la formation de Salzbourg ont de quoi inquiéter les fans marseillais. Car Rudi Garcia, qui avait décidé de faire un peu tourner son équipe, l’a directement payé au prix fort. Et pour Pierre Ménès, il s’agit là d’une erreur de la part du coach provençal, qui montre bien avec ses décisions qu’il ne prend pas l’Europa League au sérieux.

« Comme tous les ans, on va se dire : « Pourquoi aucun club français ne va jamais au bout dans cette compète ? » Mais parce que dans leur grande majorité, les clubs français s’en foutent. Avec l’équipe mise sur pied par Garcia hier soir, il n’est pas étonnant d’avoir vu un OM moins bon que lors des trois derniers matchs. Les Olympiens se sont battus jusqu’au bout la saison dernière pour finir européen et trois mois plus tard, ils ne jouent pas sérieusement. C’est un constat désespérant qu’on fait depuis plusieurs saisons avec les clubs français jouant l’Europa League », a livré le consultant de Canal+, pour qui Rudi Garcia aurait mieux fait d’aligner son équipe type, quitte à se qualifier rapidement et ensuite faire souffler ses troupes.