OM : Petit geste mais grande classe, Jacques-Henri Eyraud félicité

Dans : OM, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n’est pas le seul président de club de Ligue 1 actif sur Twitter, même s’il en reste incontestablement le roi.

Jacques-Henri Eyraud profite également de cet outil pour communiquer de manière plus éparse, mais son dernier message a eu le don de redonner le sourire à ceux qui aiment les histoires qui se terminent bien. En effet, dans un long sujet, un père de famille expliquait la poisse qui accompagnait son fils de 8 ans, fan de l’OM et sélectionné pour accompagner les joueurs à leur entrée sur la pelouse. Mais depuis sa convocation pour accomplir cette mission le 18 décembre dernier lors de la rencontre contre Bordeaux, la malchance n’a eu de cesse de lui tomber dessus. Entre le match reporté ou décalé, le huis-clos, des soucis techniques de l’organisateur, chaque opération a été annulée au fur et à mesure.

Enfin sollicité pour un match confirmé, à savoir le prochain OM-Angers de samedi, le gamin a cru voir son rêve s’envoler en se fracturant le pied dans la cour de l’école cette semaine, avec pour conséquence le refus des organisateurs de le prendre en charge pour le protocole. Le papa, qui a fait connaître son désarroi sur les réseaux sociaux en demandant un coup de main aux joueurs de l’OM, a reçu une réponse exemplaire de Jacques-Henri Eyraud, pour qui il est l’heure de mettre un terme à la poisse du jeune garçon en l’invitant personnellement à venir au Vélodrome pour enfin accomplir son devoir. Une petite attention saluée à l’unanimité par les supporters marseillais, ravis de voir que cette histoire se terminait finalement bien.