OM : Personne ne balance, tout le monde derrière Payet !

Joueur offensif le plus décisif de l’OM la saison passée, Dimitri Payet a disparu des radars.

En dehors de quelques actions sur coups de pied arrêtés, le Réunionnais a clairement perdu de son influence sur le jeu olympien, et a même été placé sur le banc de touche pour le choc face à Manchester City en Ligue des Champions. Un électrochoc pour l’international français, qui a décidé de se reprendre en mains et de refaire un gros travail de préparation physique, avec la trêve internationale pour le rendre encore plus efficace. Mais selon le préparateur physique de l’OM, le problème n’est clairement pas lié au poids, qui n’a absolument pas bougé d’un gramme selon José Mario Rocha.

« Je peux déjà vous dire que Payet a le même poids aujourd’hui que la saison dernière. Le même ! Le poids ne détermine pas ses performances, mais c’est tout un tas de facteurs qui les influencent », a prévenu dans La Provence l’adjoint d’André Villas-Boas, qui tient donc un discours similaire en tout point à celui de son supérieur, pour qui Dimitri Payet ne s’est pas laissé aller une seconde pendant l’été. Une solidarité à laquelle l'entraineur portugais tient beaucoup, afin dé défendre à tout prix ses joueurs, même quand cela ne va pas. Pour l’OM, la raison est ailleurs, et notamment dans une récupération plus difficile que prévue après avoir contracté le Covid-19. Le plus dur semble en tout cas derrière lui, et Payet va pouvoir bénéficier de quelques jours de travail supplémentaires avec le report du match face à Nice, afin de réapparaitre plus en jambes dans les prochaines rencontres. L’OM en a particulièrement besoin, et ce dès la semaine prochaine contre le FC Porto en Ligue des Champions.