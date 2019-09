OM : « Pénélope Zubizarreta » ne sert à rien, il craque !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, Andoni Zubizarreta était attendu au tournant avec plusieurs missions durant le mercato. La première était de vendre afin de renflouer les caisses, et la seconde était de recruter de manière maline pour offrir à André Villas-Boas un effectif cohérent et compétitif. Globalement, les trois arrivées ressemblent à des bonnes pioches, mais elles ne portent pas vraiment le sceau de Zubi, lequel a par ailleurs été incapable de vendre à prix d’or Sanson, Lopez ou Thauvin comme cela était espéré. Autant d’éléments qui poussent Jonatan MacHardy à estimer que le DS de l’OM s’est planté au mercato et a faire le parallèle avec Pénélope Fillon...

« Le problème de ce mercato-là c’est que tu as deux arrivées qui sont pour l’instant très positives (Benedetto et Alvaro). Mais ce qui me chiffonne, c’est que ce mercato a mis en lumière l’incompétence et l’inactivité de Zubizarreta que l’on devrait appeler « Pénélope Zubizarreta ». Il n’a absolument rien fait. Il avait une mission très simple sur ce mercato : vendre pour renflouer les caisses et recruter ensuite. Il a vendu qui à part Lucas Ocampos ? Alvaro et Benedetto, ce sont des choix de Villas-Boas et non un travail de scouting. Quant à Valentin Rongier, il en rêve la nuit depuis deux ans, c’est le caprice du gamin qui n’a pas eu le jouet qu’il voulait la saison dernière » a fulminé le chroniqueur de RMC, définitivement lassé d’un Andoni Zubizarreta pourtant longtemps défendu à Marseille.