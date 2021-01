Dans : OM.

Un peu en froid avec André Villas-Boas ces derniers temps, Dimitri Payet a eu une mauvaise réaction d'orgueil mercredi après son but et la victoire de l’OM contre le MHSC (3-1).

Suite à une première partie de saison compliquée, Dimitri Payet n’est plus épargné par son entraîneur. Lors de la reprise de la Ligue 1 après les fêtes de fin d’année, André Villas-Boas n’a donc pas hésité à mettre son leader technique sur le banc des remplaçants contre Montpellier. Un choix payant puisque le titulaire sur le côté gauche, à savoir Radonjic, a ouvert le score… avant que Payet n’offre la victoire à son équipe en sortie de banc. Une soirée qui aurait donc pu être parfaite, puisque Marseille est revenu à cinq points du podium, avec deux matchs en retard. Oui, mais voilà, Payet en a décidé autrement. En envoyant un « tié un fou toi » en direction d’AVB lors de sa célébration, le numéro 10 a provoqué la colère des supporters olympiens.

Mohamed Henni y compris. « Dimitri Payet, on peut dire que tu as fait le poids. Payet a pesé dans la balance. Son changement a tout changé les gars. Après son but, il était énervé, il voulait se battre avec tout le monde. Il s’est pris pour Zlatan. Qu’est-ce que tu as Payet ? Doucement ! Je déteste les mecs comme ça. Il est nul toute l’année, il met un but, il célèbre son but. Pourquoi il fait le geste du fou ? Arrête Payet, un peu de modestie », a lancé, sur Youtube, l’influenceur marseillais, qui aurait préféré un Payet nouveau en 2021. De quoi donner du grain à moudre à ceux qui reprochent à l'attaquant de l'Olympique de Marseille de ne pas vraiment penser au collectif phocéen, mais plus à ses intérêts personnels. C'est une évidence, depuis qu'il a prolongé son contrat à l'OM, Dimitri Payet fait nettement moins l'unanimité.