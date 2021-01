OM : « T'es un fou toi », Payet clashe Villas-Boas !

Dans : OM.

A la surprise générale, Dimitri Payet était sur le banc des remplaçants au coup d’envoi du match entre l’OM et Montpellier.

Personne ne l’avait vu venir, mais André Villas-Boas a préféré Nemanja Radonjic à l’international français. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Portugais a eu des fulgurances mercredi soir puisque le Serbe a ouvert le score tandis que Payet a été décisif moins de dix minutes après son entrée en jeu avec un but sublime. Reste que ce rôle de joker ne semble pas combler l’ancien milieu offensif de West Ham. Et pour cause, RMC affirme qu’après son but, Dimitri Payet s’est tourné en direction du banc de l’Olympique de Marseille et aurait prononcé les mots suivants à l’égard d’André Villas-Boas : « Tu es un fou toi ». Un début de polémique qu’AVB a rapidement tenté d’éteindre. Mais pour Daniel Riolo, le choix du Portugais se comprend d’autant plus que selon le journaliste de RMC, Dimitri Payet a tout pour devenir le joker parfait de Marseille.

« Villas-Boas a eu raison de mettre Payet sur le banc. Je pense qu’aujourd’hui, Payet est mieux en joker à Marseille. Il est mieux comme un mec qui rentre dans un match et qui peut avoir un éclair car techniquement, il a quelque chose. Je pense que face à Montpellier, il sauve l’OM qui donnait l’impression de ne pas pouvoir gagner le match et qui finalement termine avec un score gonflé contre un adversaire qui n’a pas réussi à tuer le match quand il le fallait. Après, quand tu regardes toutes les stats du match, l’OM est devant, ça ne veut pas rien dire non plus » a lancé Daniel Riolo, qui comprend totalement les choix d’André Villas-Boas avec Dimitri Payet et Nemanja Radonjic. Reste maintenant à voir si le Réunionnais débutera le match à Dijon samedi soir.