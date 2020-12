OM : Payet, un nain à côté de Valbuena

Dans : OM.

Malgré les très bonnes performances de l’OM en L1, les multiples déceptions en Ligue des Champions entâchent cette première partie de saison marseillaise…

Inarrêtable en championnat, avec cinq victoires de suite et une place autour du podium avec deux matchs en retard, l’Olympique de Marseille aura par contre déçu sur la scène européenne. Pour son grand retour en C1 après sept années d’absence, le club phocéen n’a effectivement pas été au niveau. Même si Marseille peut encore arracher la troisième place, synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League en faisant mieux que l’Olympiakos mercredi, le bilan européen sera négatif en 2020. La faute à la défaillance de certains cadres. S’il s’est un peu racheté dans le sprint final en marquant un doublé sur penalty contre les Grecs la semaine dernière (2-1), Dimitri Payet n’a pas répondu aux attentes. Et pour Eric Di Meco, un joueur comme Mathieu Valbuena aurait fait bien mieux que le meneur de jeu olympien cette saison.

« Quand tu es dans un match de haut niveau où il y a de l’intensité, il y a un minimum syndical à faire. Ces derniers temps, j’ai vu des joueurs à Porto que l’on n’a pas à Marseille. Après, par exemple, si tu échanges le numéro 10 et l’avant-centre de l’Olympiakos au match aller, le résultat est inverse face au club grec. Et il faut voir le match de Mathieu Valbuena ce soir-là. Si on me propose au choix Dimitri Payet ou Mathieu Valbuena au départ d’une saison, pour moi le choix est évident ! Je prends Mathieu ! Regardez l’activité physique qu’il a sur le terrain, il est toujours en mouvement, toujours dans les espaces, il est capable de donner de bons ballons… Pour l’OM, j’étais content de voir Valbuena dans la tribune au match retour… », a lancé le consultant de RMC, qui sait que l’ancien Marseillais est beaucoup plus en forme que Payet malgré ses trois années de plus...