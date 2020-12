OM : Payet relancé, Villas-Boas dévoile le plan secret

Dans : OM.

Ces derniers jours, Dimitri Payet a clairement retrouvé des couleurs sous le maillot de l’Olympique de Marseille, que ce soit en L1 ou en Ligue des Champions.

On dirait bien que la longue pause forcée du mois de novembre, le club phocéen n’ayant pas joué entre le 6 et le 25 à cause du report du match face à Nice, a fait le plus grand bien à Payet. Plus décisif depuis l’Olympico contre l’OL d’octobre dernier (1-1), le meneur de jeu marseillais a retrouvé son niveau au meilleur moment. Face à Nantes le week-end dernier (3-1), le joueur de 33 ans avait permis à son équipe de s’installer aux portes du podium en championnat. Et mardi, contre l’Olympiacos au Vélodrome (2-1), Payet a inscrit un doublé pour laisser Marseille en vie en Coupes d’Europe, avec une troisième place, et un ticket pour l’Europa League, à aller chercher la semaine prochaine contre les Grecs à distance. Ce retour en forme de Payet fait en tout cas plaisir à André Villas-Boas.

« Un déclic pour Payet ? Comme l'équipe, je pense, avec la nécessité de résultat. On n'a pas eu le match de Nice, donc est allé directement sur Porto. Il est revenu, il a donné de bonnes indications quand il est entré en jeu contre Porto. Comme Dario Benedetto, on lui a donné le match contre Nantes, et le moment de l'équipe l'a aussi aidé, car c'est un joueur charismatique, une référence pour nous au niveau technique. Il a voulu faire bien. Il sortait d'un mauvais moment, c'est aussi pour ça que j'ai dit que la victoire contre Nantes était plutôt une victoire individuelle de chaque joueur. Car chacun a été capable de faire mieux individuellement. Lui aussi. On est en train de faire des choses avec lui, qu'on a déjà démarré. On commence peut-être à avoir un retour sur ces choses. Ce sont des choses différentes liées à son état physique, sa nutrition évidemment, et la récupération », a lancé l’entraîneur de l’OM, qui espère que Payet confirmera sa montée en puissance contre Nîmes vendredi en L1, puis mercredi prochain contre Manchester City en C1.