OM : Payet, un génie « fouteur de merde » à Marseille ?

Dans : OM.

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet a retrouvé son meilleur niveau. Avec 5 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, il porte véritablement l’Olympique de Marseille.

Une forme resplendissante d’autant plus nécessaire à l’équipe d’André Villas-Boas que Florian Thauvin a manqué toute la première partie de saison en raison d’une blessure à la cheville. En interne, on peut donc se réjouir des performances du Réunionnais même si selon France Football, l’ancien meneur de jeu de West Ham n’a pas toujours fait l’unanimité dans les couloirs du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

« Car aujourd’hui, que retient-on de lui ? Ses traits de génie ou son inconstance ? Son talent et son côté excitant ou l’autre face, celle plus irritante d’intermittent du spectacle ? A l’intérieur même du club il a parfois pu être qualifié, par le passé, de « fouteur de merde » à l’impact négatif sur les plus jeunes. Ses détracteurs, d’hier et d’aujourd’hui, ne comprennent pas l’emballement actuel, qui s’est répété plusieurs fois tout au long de sa carrière loin d’être linéaire » écrit le magazine, pour qui Dimitri Payet n’a donc pas toujours fait l’unanimité à l’Olympique de Marseille ces dernières années. Reste qu’à ce jour, le n°10 olympien est l’arme principale d’André Villas-Boas, lequel l’a convaincu de se fixer au poste d’ailier gauche malgré les doutes de plusieurs observateurs sur ce positionnement de Dimitri Payet à Marseille.