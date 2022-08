OM : Payet sur le banc, c'est parti pour durer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimitri Payet est le grand perdant de la première journée, le Réunionnais ayant débuté sur le banc lors de la victoire de l’OM contre Reims.

Titulaire indiscutable et capitaine sous les ordres de Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille la saison dernière, Dimitri Payet a débuté sur le banc contre Reims dimanche soir lors de la première journée de Ligue 1. Une énorme surprise, le Réunionnais ayant été titularisé par Igor Tudor à chacun des matchs de préparation. Mais contre toute attente, le technicien croate a fait le choix de Cengiz Ünder afin d’épauler Gerson, Arkadiusz Milik et les pistons Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Une option payante de la part d’Igor Tudor, l’international turc ayant réalisé un très bon match. Entré en jeu pour les vingt dernières minutes, Dimitri Payet n’a pas boudé. Au contraire, l’international français s’est montré souriant et en jambes. Mais selon Marc Libbra, son cas risque de poser problème à la longue car pour le consultant Europe 1, l’ex-meneur de jeu de West Ham va peiner à retrouver une place de titulaire.

Payet pas adapté au système de Tudor ?

« Je pense qu'il a un certain âge (35 ans).Il y a peut-être eu une discussion entre le staff et lui. Ils savent qu'ils auront besoin de ses coups de patte et de ses ouvertures mais, clairement, lorsqu'on regarde la première période, on se demande s'il peut jouer dans ce système-là. En début de saison, pour moi, ce n'est pas possible. Ce sera peut-être le cas en cours d'année mais ce qu'a fait Ünder, avec sa débauche d'énergie, il ne peut pas le faire » a concédé Marc Libbra dans une interview accordée à La Provence. Mais pour le consultant, cette situation n’est pas problématique tant que Dimitri Payet accepte son nouveau rôle, ce qui semblait être le cas face à Reims. « Mais on sait qu'il est important et j'ai aimé son attitude quand Rongier lui a donné le brassard et qu'il lui a laissé. J'ai trouvé cela très classe. Je ne pense pas qu'il puisse faire la tête aujourd'hui » estime Marc Libbra, pour qui Dimitri Payet sera appelé à avoir un nouveau rôle cette saison. Pas forcément celui que l’on pensait au début de la saison mais après tout, le Réunionnais tire sur ses 36 ans et le costume de joker pourrait être fait pour lui.