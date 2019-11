OM : Payet se fait sécher par Djaziri, Aulas applaudit

Dans : OM.

Dimitri Payet a lancé le match entre l’OM et l’OL comme rarement en conférence de presse, en déclarant notamment que voir Rudi Garcia passer d’un Olympique à l’autre le surprenait, surtout après tout ce qu’il avait dit sur Lyon, son président et ses joueurs.

Sous-entendu : cracher à ce point sur le club qu’il a quasiment immédiatement rejoint après la fin de son aventure à Marseille n’est pas vraiment grandiose. Ces confidences ont forcément fait du bruit et lancer ce duel OM-OL, même si elles avaient aussi pour but de décrédibiliser Rudi Garcia auprès des Lyonnais, de ses dirigeants comme de ses supporters. Pas de quoi faire vaciller Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema et qui a gardé un contact cordial avec Jean-Michel Aulas. Dans un message sur les réseaux sociaux approuvé par le président lyonnais, Djaziri s’est montré très cassant avec Dimitri Payet, coupable selon lui d’avoir brisé une règle d’or du football.

En faisant tes déclarations @dimpayet17 tu as manqué de respect à l’@OL , son président, son entraîneur et ses joueurs mais plus que tout au football ! Ce qui se passe dans un vestiaire reste dans le vestiaire. Parle avec tes pieds c’est encore là où tu es le meilleur ..parfois! — Karim Djaziri (@KDjaziri) 8 novembre 2019

« En faisant tes déclarations Dimitri Payet, tu as manqué de respect à l’OL, son président, son entraîneur et ses joueurs mais plus que tout au football ! Ce qui se passe dans un vestiaire reste dans le vestiaire. Parle avec tes pieds c’est encore là où tu es le meilleur…parfois », a lancé l’agent de joueurs, qui ne risque pas d’être celui de Dimitri Payet prochainement. Une preuve en tout cas que Jean-Michel Aulas, qui a fait suivre ce message, a bien eu vent de cette déclaration de Payet au sujet de ce que pense, ou plutôt pensait, Rudi Garcia de l’OL il y a encore quelques mois.