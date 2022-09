OM : Payet salement attaqué sur son poids

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a totalement changé de visage lors de ce mercato. Avec 12 arrivées, dont quelques stars, le vestiaire a changé d'âme et c'est visiblement une très bonne chose.

Les supporters de l’Olympique de Marseille, qui tenaient déjà Pablo Longoria en haute estime depuis son arrivée, l’ont désormais mis sur un piédestal. Avec toutes les recrues amenées, le président du club provençal s’est démené pour essayer de construire une équipe solide, cohérente et performante. Il a même réussi à faire venir plusieurs joueurs très confirmés comme Alexis Sanchez et Eric Bailly, histoire de faire face pour la prochaine Ligue des Champions. Le vestiaire va totalement changer selon Bruno Satin, pour qui l’ère où Dimitri Payet et Steve Mandanda étaient les patrons est désormais révolue.

Ne plus être ridicule en Ligue des Champions

Le groupe de l’OM sera beaucoup plus sérieux et axé sur la performance selon l’agent de joueurs, qui s’est confié en ce sens avec notamment une véritable attaque à l'encontre de Dimitri Payet, accusé d’être hors de forme physiquement. « Ce qui a guidé Pablo Longoria, c’est qu’il est hors de question qu’il soit ridicule en Ligue des Champions cette saison comme les dernières fois que l’OM l’a jouée. Ils ont essayé de bâtir une équipe avec des joueurs d’expérience qui ont été dans des grands vestiaires, qui ont l’habitude et qui vont être disciplinés. Ils vont faire fermer leur gueule s’il le faut, c’est à dire « bon Payet t’es pas fit (en forme), bah tu ne joue pas ». Il y a des polémiques qui n’ont en réalité pas lieu d’être. Le football est le seul sport de haut niveau où il y a des mecs qui ne sont pas du tout en condition et qui prétendent jouer. Il faut être cohérent, quand on veut parler de haut niveau et de performance, il faut déjà mettre des mecs qui soient prêts physiquement », a lancé Bruno Satin sur les ondes de RMC.

De quoi remettre la question du poids et de l’état de forme de Dimitri Payet sur le devant de la scène. Et expliquer également pourquoi le numéro 10 de l’OM n’a pas commencé beaucoup de matchs cette saison avec Igor Tudor, un entraineur très regardant sur l’état physique de ses joueurs. Il reste à savoir si ces attaques qui ne sont pas nouvelles sur l’état de forme du Réunionnais sont réellement justifiées, ce qu’il est impossible d'affirmer. Mais Dimitri Payet semble en tout cas revenir en forme ces dernières semaines, et à l’approche de la Ligue des Champions, l’OM aura en effet bien besoin de son meneur de jeu dans les meilleures dispositions possibles.