OM : Payet réussit à se mettre les supporters à dos

Buteur samedi avec un Olympique de Marseille en forme, Dimitri Payet ne s'est pas réconcilié avec les supporters les plus acharnés de l'OM.

Transparente en Ligue des champions, la formation d’André Villas-Boas est apparue sous son meilleur jour face au FC Nantes, et même s’il faut prendre les matchs les uns après les autres, les supporters de l’Olympique de Marseille ont bien vu après le nul du PSG que leur club préféré pourrait prendre les commandes de la Ligue 1 en cas de victoire dans les deux matchs en retard que l’OM doit jouer. Avant de défier les Canaris au Vélodrome, les joueurs marseillais ont eu droit à une explication de texte avec des supporters furieux de l’image détestable donnée par leur club en Ligue des champions. A la sortie de la Commanderie, une centaine de fans phocéens attendaient le bus des joueurs, et voulaient parler avec ces derniers, ce que le club a refusé dans un premier temps.

Mais après quelques minutes de tension, le bus étant totalement bloqué, un dialogue initié par André Villas-Boas, Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez a débuté, avant que les autres joueurs de l’OM ne viennent au contact. « Les insultes et les menaces ont fusé. Principales cibles, Florian Thauvin et Dimitri Payet. L’attitude du Réunionnais, qui a gardé ses écouteurs pendant tout l’échange, a d’autant plus agacés les supporters », explique Fabrice Lamperti dans La Provence. En attendant, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont répondu sur la pelouse du Vélodrome et c’est bien l’essentiel pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. Il faudra en faire de même face à l'Olympiakos mardi en Ligue des champions.