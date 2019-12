OM : Payet réclame de la prudence à Marseille

Dans : OM.

Après sa victoire ce samedi contre Nîmes (3-1), l'Olympique de Marseille fait un solide dauphin du PSG. Buteur face aux Gardois, Dimitri Payet reste cependant prudent, conscient que rien n'est définitivement acquis.

Vêtu de son bonnet de Père Noël exhibé après avoir marqué le 3e but de l’Olympique de Marseille contre Nîmes, son 6e cette saison pour lui, Dimitri Payet est revenu sur sa première moitié de championnat. Pour l’expérimenté milieu offensif de l’OM, qui connaît particulièrement bien le climat local, il faut apprécier ce moment mais surtout ne pas s’emballer trop vite afin de ne pas se voit trop beau trop vite.

« Sur le plan personnel, c’est vrai que malgré mes quatre matchs de suspension, je suis plutôt satisfait de ma première partie de saison. Mais ça reste seulement une première partie de saison. Collectivement, il va falloir attaquer fort en janvier et en février pour continuer sur cette lancée. Au départ, on n’était pas parmi les favoris pour cette deuxième place, mais sur le terrain, on a montré qu’on est à notre place. Je le redis, on est seulement à la moitié, il faudra continuer », a prévenu Dimitri Payet, qui sait que la saison est encore longue même si l'Olympique de Marseille a clairement fait le trou sur ses poursuivants dans la lutte pour le podium.