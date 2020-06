OM : Payet piège Mandanda, Eyraud savoure

Dans : OM.

Les prolongations de contrat des cadres pourraient se succéder, et Jacques-Henri Eyraud a réussi un véritable tour de force dans ce domaine.

Jacques-Henri Eyraud a surpris tout le monde en annonçant le week-end dernier une prolongation longue durée pour l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif, à savoir Dimitri Payet. Le numéro 10 de l’OM s’est engagé jusqu’en juin 2024 et aura 37 ans lors de sa dernière année de contrat, ce qui fait tout de même lever quelques sourcils. En attendant, il a réalisé un véritable petit sacrifice financier en lissant son salaire au lieu de toucher plein pot pendant les deux prochaines années. Un système ingénieux pour lequel le président de l’OM a été plutôt félicité, surtout qu’une reconversion est au bout pour Payet. De quoi motiver Steve Mandanda à demander le même traitement.

Le gardien de 35 ans entame sa dernière saison officiellement, mais sort d’un exercice tellement réussi que cela peut forcément donner des idées à tout le monde. Le « Fenomeno » se voit bien prolonger d’un ou deux ans, mais avec les décisions de Payet, et même de Pelé, de baisser leur salaire, il ne peut clairement pas demander un contrat prolongé sans faire d’efforts de son côté. Selon L’Equipe, Dimitri Payet a clairement « un peu coupé l’herbe sous le pied de certains de ses coéquipiers, notamment Steve Mandanda ». Avec un an de contrat en plus et une reconversion possible, le numéro 2 de l’équipe de France pourrait bien suivre la mode des prolongations à salaire lissé et renforcer aussi Jacques-Henri Eyraud dans son grand objectif dans ce domaine. Le président de l’OM rêve en effet d’en faire de même avec Florian Thauvin, histoire qu’il montre son attachement au club en ne filant pas pour zéro euro dans un an.