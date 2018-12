OM : Payet pas assez payé et sur le départ, Djellit lâche une bombe

Dans : OM, Mercato.

Le Champions Project en a pris un coup ces dernières semaines, avec l’enchainement des défaites, l’éloignement du podium et la catastrophique campagne européenne.

En plus de cela, l’avenir n’est pas spécialement radieux puisque l’OM s’est fait une spécialité de ramener ses anciens joueurs, mais aussi beaucoup d’éléments d’expérience qui ne laissent entrevoir aucune revente, et peu de long terme. C’est le cas avec Dimitri Payet, que les nouveaux dirigeants sont allés rechercher à West Ham au prix d’un transfert fou lors du mercato d’hiver 2017. Mais deux ans plus tard, le meneur de jeu et capitaine déchante un peu, avec un rendement moins déterminant, et surtout une brouille en interne liée au salaire de Kevin Strootman, qui a décroché le gros lot en signant l’été dernier, sans le justifier sur le terrain. Et cette erreur, les dirigeants pourraient la payer puisque Nabil Djellit annonce tout simplement que Payet étudierait désormais un départ, à deux ans et demi de la fin de son contrat.

« Mécontent en partie à cause de sa situation salariale, Payet s’interrogerait sur son avenir à l’OM, dès cet hiver. Des remous supplémentaires peut-être à venir pour Rudi Garcia… L’été dernier, le Français avait déjà été approché par West Ham, l’Inter », a lancé le journaliste de France Football, qui envoie là une véritable bombe. Car si le Réunionnais cherche vraiment à quitter le club provençal, et même s’il possède encore une belle cote en Angleterre après son passage remarqué à West Ham, il aura du mal à avoir, à bientôt 32 ans, un aussi beau contrat que celui qu’il possède à l’OM.