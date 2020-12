OM : Payet moins nul que Thauvin, le verdict de Pierre Ménès

Dans : OM.

Triste campagne européenne pour les Marseillais, qui ont pu à nouveau mesurer à quel point ils étaient loin du niveau requis pour bien figurer en Ligue des Champions.

Chaque match a été une souffrance, et la victoire acquise à l’arrache face à l’Olympiakos sur deux pénaltys, n’a trompé personne. Pierre Ménès fait donc un constat implacable au moment de refermer déjà le chapitre européen de l’OM cette saison. « Le bilan final est donc le suivant : une victoire acquise grâce à deux penalties et cinq revers concédés sans marquer. C’est trop peu. Et ce n’est pas sur ce match face aux joueurs de Guardiola qu’il faut avoir des regrets », a prévenu le consultant de Canal+, qui a ensuite pointé du doigt l’incroyable faiblesse offensive de l’OM pendant toute cette phase de poule.

Et encore, Payet échappe pour une fois aux critiques, sachant que le Réunionnais semble en effet sur la bonne pente au niveau de sa forme physique, alors que Florian Thauvin ne fait plus aucune différence dès que le niveau monte en face. Ce fut malheureusement le cas ce mercredi soir face à City. « Les joueurs de Villas-Boas ont craqué dès la reprise sur un but de Torres. À partir de là, City a confisqué le ballon et Marseille, pas au niveau physiquement et inoffensif devant - Thauvin et Germain ont été inexistants, seul Payet m’a semblé en progrès - a encaissé deux autres buts », a livré le chroniqueur sur son blog, histoire de faire tout de même comprendre que Thauvin, qui était très attendu cette saison en Ligue des Champions, a tout de même passé ces rencontres tel un fantôme.