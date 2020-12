LdC : Marseille quitte l'Europe par la petite porte !

Dans : Ligue des Champions, OM.

Ligue des champions - Phase de groupes - 6e journée

Etihad Stadium

Manchester City bat Olympique de Marseille : 3 à 0

Buts : Torres (48e), Aguero 77e), Sterling (90e) pour Man City

En s'inclinant face à Manchester City (3-0), l'OM a quitté définitivement l'Europe. André Villas-Boas et ses joueurs sortent par la petite porte.

Même s'il s'est difficile de parler d'une équipe B, Pep Guardiola avait décidé de changer neuf joueurs de son onze de départ du week-end dernier pour défier l'OM, les Citizens étant déjà certains de se qualifier pour la suite de la Ligue des champions. Pour l'Olympique de Marseille la seule possibilité pour finir troisième de la poule et continuer sa route en Europa League passait par un meilleur résultat que l'Olympiakos. Et du côté du Pirée les choses se sont passées idéalement puisque Porto s'est imposé 2 à 0, là où l'OM était tombé.

La formation d'André Villas-Boas pouvait donc se contenter d'un nul et c'était d'ailleurs le cas à la pause. Sans faire un match génial, Marseille tenait le choc. Mais au retour des vestiaires, Torres trouvait le chemin du but (1-0, 48e) pour Manchester City, ce qui changeait la donne pour l'OM. En moins de dix minutes, AVB procédait à ses cinq changements, avec notamment les sorties de Thauvin, Payet et Germain, mais le club anglais enfonçait définitivement le clou grâce à un but d'Aguero (2-0, 77e), puis un autre de Sterling (3-0, 90e), ces deux joueurs étant entrés en seconde période. L'addition était lourde pour Marseille dont la campagne européenne 2020-2021 aura été désastreuse avec comme seul tout petit bonheur la victoire face à l'Olympiakos. C'est léger quand même pour un club comme l'OM.