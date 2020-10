Dans : OM.

Suspendu ce samedi pour le déplacement de Marseille à Lorient, Dimitri Payet fait l'objet d'une énorme polémique sur sa forme physique. Et cela ne se calme pas.

Les supporters de l’OM se réjouissent presque de savoir que Dimitri Payet est absent pour le déplacement de leur équipe préférée au Moustoir, c’est dire la grosse polémique engendrée par les récentes prestations de celui qui a prolongé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024 avec en plus un projet de reconversion. Plus que les performances sportives de Dimitri Payet, c’est surtout sa manière de remplir le maillot de l’OM qui suscite bien des interrogations concernant le joueur réunionnais. Pour Dave Appadoo, il est évident que le joueur de 33 ans n’est actuellement pas en mesure de pouvoir aider l’équipe d’André Villas-Boas à la hauteur des attentes, et cela même si ce dernier accorde toujours sa confiance à Dimitri Payet.

Lors de L’Equipe du Soir, le journaliste n’a pas été tendre. « Le sport de haut niveau, c’est la remise en cause, le management c’est un savant mélange entre confiance et vigilance. Mais quand il n’y a plus de vigilance, il n’y a plus de remise en cause. Et quand il n’y a plus de remise en cause, la confiance se transforme en confort et c’est l’ennemi du football de haut niveau. Maintenir Payet contre vents et marées, alors même qu’il n’est même pas physiquement en état de jouer, on ne parle pas des gestes d’un footballeur, on parle là simplement d’être apte à jouer au football de haut niveau, et bien c’est peut-être jouer contre son groupe et se créer des problèmes. Il faut relancer ce groupe, le stimuler… », a lancé Dave Appadoo, qui pense qu'André Villas-Boas doit désormais sacrifier Dimitri Payet sous peine de se tirer une balle dans le pied.