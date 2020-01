OM : Payet et Mandanda cartonnent, c’est podium assuré

Dans : OM.

Cette saison, l’Olympique de Marseille peut compter sur des cadres très performants, qui permettent au club phocéen d’être solidement installé à la deuxième place.

On pense bien évidemment à Dario Benedetto, Avaro Gonzalez ou encore à Valentin Rongier dans différents secteurs de jeu, qui sont des joueurs clés d’André Villas-Boas. Mais cette saison, les joueurs les plus réguliers sont sans doute Steve Mandanda et Dimitri Payet. De nouveau capitaine depuis la venue du Portugais cet été, le gardien épate Denis Balbir tout comme l'ancien meneur de jeu de West Ham. Pour le journaliste, cet OM porté par des cadres en mission ne craquera pas dans la course à la Ligue des Champions.

« Pour moi, Marseille doit avant tout resté focalisé sur lui. Depuis la claque au Parc des Princes (0-4) suivie de l’élimination en Coupe de la Ligue à Monaco (1-2), cette équipe n’a plus perdu (9 victoires sur les 10 derniers matches). L’OM est porté par un grand Dimitri Payet, décisif à chaque fois. Le club se repose aussi sur un Steve Mandanda retrouvé qui a encore contribué à ramener les trois points de Rennes… Ces derniers mois, l’OM s’est trouvé un entraîneur, un onze-type et un système de jeu. Les résultats aidant, la joie de vivre s’est installée dans ce vestiaire » a félicité le journaliste de But, pour qui l’Olympique de Marseille fonce tout droit vers une qualification en Ligue des Champions, pour la première fois depuis 2013.