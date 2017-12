OM : Payet est prévenu, Garcia n'hésitera pas à l'éjecter

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré le retour de Steve Mandanda cet été, Rudi Garcia a choisi de nommer Dimitri Payet capitaine de l’Olympique de Marseille.

Preuve que l’entraîneur olympien comptait faire du milieu offensif un patron sur et en dehors du terrain. Mais pour le moment, le leader technique, c’est plutôt Florian Thauvin. Le Réunionnais, lui, déçoit depuis son retour de blessure. On se souvient que Garcia n’avait pas hésité à le sortir dès la mi-temps du match à Bordeaux (1-1) le mois dernier. Depuis, Payet, grand fan du coach qu'il avait déjà côtoyé à Lille, sait que le technicien passé par le Roma ne lui fera pas de cadeau de Noël avant l’heure.

« Son passage dans le chaudron italien lui a été bénéfique. Je le trouve plus calme, un peu plus sûr de lui, de ce qu'il veut. Il a progressé aussi dans le côté meneur d'hommes, a remarqué le Marseillais dans L’Equipe. Il gueule quand il faut gueuler mais il a toujours l'analyse juste et il maintient le groupe sous pression. J'ai beau être capitaine, international, avoir coûté 30M€, je sais que j'irai sur le banc si je ne suis pas bon. Il n'y a aucun souci avec ça, je le comprends. » Sachant que Lucas Ocampos et Morgan Sanson montrent de bonnes choses, Payet n’a pas intérêt à s’endormir à quelques mois de la Coupe du monde...