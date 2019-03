OM : Payet est au placard à Marseille, c'est à cause de Balotelli

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis plus d’un mois, Dimitri Payet est remplaçant à l’Olympique de Marseille. Effectivement, Rudi Garcia a trouvé la formule gagnante dans la cité phocéenne, et l’ancien capitaine phocéen n’est pas dedans puisque l’ancien coach de la Roma mise sur un duo Balotelli-Germain en attaque. Ancien joueur de l’OM, Kaba Diawara sait pourquoi celui qu’il considère comme l’ancienne star du projet de Frank McCourt n’a plus sa place. Selon lui, il est tout simplement impossible pour Rudi Garcia d’aligner ensemble Mario Balotelli et Dimitri Payet en raison du peu d’efforts défensifs que sont prêts à faire les deux joueurs. L’entraîneur marseillais a donc tranché… en faveur de l’international italien, auteur de cinq buts depuis son arrivée à l’OM.

« Pour moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Après, il faut voir. L'OM a l'air d'avoir trouvé un équilibre, surtout au niveau défensif. Rudi Garcia a trouvé sa charnière, il doit s'appuyer dessus. Au milieu de terrain, Sanson et Lopez font des kilomètres et des kilomètres. Ils se sont révélés dans la difficulté. Devant, Mario Balotelli marque, ça fait du bien à tout le monde et il a pris la pression qui était sur les autres attaquants. Ce serait bête de changer la formule offensive, aussi. Elle marche. Valère Germain rend des services au collectif, il se sacrifie pour les autres et ça ne le dérange pas. Je ne vois pas pourquoi l'entraîneur changerait, surtout si Balotelli ne court pas et que Dimitri Payet ne court pas non plus. Payet a été la star du recrutement, l'emblème du projet. Mais il est trop irrégulier. Il paye, aussi, son spleen lié à la coupe du monde et la réussite de ses partenaires. L'entraîneur ne peut pas se permettre de jouer seulement avec les gros contrats mais avec ceux qui ont envie. Je ne sais pas si ce serait un cadeau de relancer Payet au Parc, alors qu'il n'est plus titulaire depuis un moment. Il n'aura pas les jambes mais voudra quand même se montrer. Je ne crois pas que le faire jouer d'entrée lui rendrait service » a confié dans La Provence celui qui a également porté les couleurs… du Paris Saint-Germain durant sa carrière, et qui regardera donc avec beaucoup d’attention le classique de dimanche soir.