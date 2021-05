OM : Payet en tête de gondole, le nouveau maillot dévoilé

Dans : OM.

A quelques minutes d'intervalle avec le PSG, l’OM a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2021-2022.

Dans un communiqué officiel, Puma et l’Olympique de Marseille ont dévoilé le nouveau maillot des Phocéens, avec Payet, Alvaro Gonzalez, Kamara, Mandanda et Caleta-Car en tête de gondole. « Pour la saison 2021-2022, PUMA et l’Olympique de Marseille ont souhaité rendre hommage à une période historique du club qui fut un marqueur dans le chemin qui a conduit les olympiens au sacre européen. Reprenant le blanc identitaire du club, le nouveau maillot réinterprète le col V d’époque et les bandes bleues sur les manches apportent de la modernité. Des empiècements bleus sur les flancs rappellent ces bandes en donnant puissance et fluidité à la nouvelle tenue domicile. Présentes au niveau de la nuque, les armoiries de la ville accompagneront les joueurs de l’Olympique de Marseille tout au long de la saison faisant honneur au patrimoine marseillais » dévoile Puma dans son communiqué. Sur les réseaux sociaux, l’OM a par ailleurs diffusé un clip vidéo mettant en scène Eric Di Meco pour dévoiler ce nouveau maillot très sobre.