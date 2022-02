OM : Payet en mode Burger King, Nice a frappé !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’OM a retrouvé l’Allianz Riviera de Nice six mois après les incidents survenus le dimanche 22 août en Ligue 1.

A l’époque, lors de la troisième journée de Ligue 1, le match avait totalement dégénéré à quinze minutes du coup de sifflet final lorsque Dimitri Payet avait reçu une bouteille d’eau en plein visage avant de la renvoyer dans les tribunes de l’Allianz Riviera. A la suite de la réponse de Payet aux Ultras de l’OGC Nice, la pelouse avait été envahie et le match définitivement interrompu. Six mois plus tard, le retour de l’Olympique de Marseille sur les lieux des incidents du mois d’août était scrutés mais heureusement, aucun débordement n’est venu gâché la fête des Niçois, largement vainqueurs en quart de finale de la Coupe de France (4-1). La direction du Gym a néanmoins pris toutes les précautions nécessaires et selon La Provence, Jean-Pierre Rivère et ses équipes ont recalé une banderole provocante à l’encontre de Dimitri Payet.

Nice a refusé une provocation envers Payet

« Un étendard représentant Dimitri Payet coiffé d'une couronne Burger King a été recalé à l'entrée » dévoile le quotidien marseillais, pour qui l’OGC Nice a refusé que des banderoles provocantes à l’encontre de Dimitri Payet soient affichées dans les travées de l’Allianz Riviera afin de prévenir tout débordement. Une décision sage de la part de Jean-Pierre Rivère, qui avait fait son mea cupla dans la semaine après les incidents du mois d’août en revenant sur certaines déclarations faites il y a six mois. Au-delà du résultat du match, la priorité du président niçois sur cette rencontre était que tout se déroule pour le mieux dans des conditions de sécurité optimales pour les joueurs marseillais et niçois. Cela a été le cas et rien ne dit que la banderole à l’encontre de Dimitri Payet n’aurait pas été une source d’excitation pour certains joueurs marseillais. Notons par ailleurs que certaines banderoles insultantes ont néanmoins échappé à la sécurité de l’OGC Nice. L’une d’entre elle était particulièrement vulgaire : « Marseillais, vos mères sont plus sales que vos rues » pouvait-on notamment lire mercredi soir à Nice.