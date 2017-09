OM : Payet en 10, c'est le feu clame Pierre Ménès

Dans : OM, Ligue 1.

On dirait bien que Rudi Garcia a trouvé la bonne formule pour faire carburer son Olympique de Marseille. En effet, depuis qu'il est passé au 4-2-3-1, le club phocéen a remporté trois victoires de suite sans encaisser le moindre but, avec en point d'orgue la belle victoire contre Toulouse (2-0). Ce dimanche soir, toute l'équipe olympienne a brillé, mais Dimitri Payet a particulièrement rayonné au poste de numéro 10. Et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire.

« Le retour de Payet dans un rôle de meneur axial donne une autre fluidité au jeu olympien. Il illumine le jeu tout simplement », a lancé, sur le plateau du CFC, le journaliste, qui estime donc que Payet est bien meilleur en électron libre dans l'axe plutôt que sur le côté gauche.