OM : Payet empêche Sanson de s'endormir

Dans : OM, Ligue 1.

Morgan Sanson est une des pièces maitresses de l'Olympique de Marseille version Rudi Garcia, l'ancien montpelliérain ayant montré à son entraîneur qu'il pouvait être efficace là où l'OM avait besoin de lui. Auteur de huit buts en Ligue 1 cette saison, son record, Morgan Sanson sait cependant qu'il est en concurrence frontale avec un sacré client pour le rôle de vrai numéro 10. Mais, se confiant dans L'Equipe, Sanson estime que cette opposition entre les deux joueurs est une excellente chose et surtout pas un problème.

« Si cette concurrence avec Dimitri Payet me met sous pression ? Oui. Ce n'est pas un frein à notre entente, nous sommes complémentaires dans nos déplacement, sur le plan technique. Depuis que j'évolue à ce poste, je suis plus efficace dans mes courses sans ballon, j'ai mis plus de buts mais... la place du capitaine... pas simple. Je n'ai pas le droit de me relâcher », avoue, sans langue de bois, Morgan Sanson, qui espère donner du fil à retordre à Rudi Garcia lorsque ce dernier doit faire ses choix. Ce n'est pas l'Olympique de Marseille qui s'en plaindra.