OM : Payet de retour en Bleu, l’espoir renait

Dans : OM.

En grande forme à l’heure actuelle, Dimitri Payet est l’un des artisans de la belle série de l’Olympique de Marseille, qui se maintient solidement en tant que dauphin du PSG cette saison.

Malgré son positionnement à gauche qu’il n’apprécie guère, le meneur de jeu olympien profite de ses jambes retrouvées depuis la fin de sa suspension pour se montrer décisif et inspiré, sans oublier un travail défensif qu’on ne lui connaissait que trop rarement. Résultat, après 12 matchs de Ligue 1 pour lui, il a déjà inscrit cinq buts, soit un de plus que sur l’ensemble de la saison de L1 en 2018-19. De quoi porter l’OM, mais pourquoi pas aussi faire un petit coucou à l’équipe de France, après avoir manqué sur blessure la Coupe du monde 2018. Toutefois, lors de sa dernière conférence de presse, Didier Deschamps avait bien fait comprendre que le Réunionnais n’était pas dans ses plans à l’heure actuelle. Mais si l’ancien stéphanois et nantais notamment parvenait à conserver ce niveau pendant plusieurs semaines jusqu’au moins de mars, la question se poserait à nouveau, et cette fois-ci plus sérieusement. D’autant plus que, selon La Provence, dans les couloirs de la FFF, personne n’a abandonné cette idée.



« Payet est déjà revenu, ce qui signifie qu’il peut encore revenir », confie-t-on au sein de l’instance, histoire de rappeler que, avant d’être décisif lors de l’Euro 2016, Dimitri Payet avait profité de sa belle fin de saison avec l’OM pour être à nouveau sélectionné. Sauf que désormais, le groupe des champions du monde s’est fait sans lui, et Nabil Fékir ainsi qu’Antoine Griezmann ont, sauf blessure, une place quasiment assurée pour l’Euro 2020.