OM : Payet cramé et 7 kilos trop gros, l’attaque frontale

Dans : OM.

Suspendu en championnat, Dimitri Payet était disponible mercredi soir pour le match de Ligue des Champions entre l’OM et l’Olympiakos.

Titularisé dans le couloir gauche de l’attaque marseillaise par André Villas-Boas, le Réunionnais a traversé le match comme un fantôme. Peu utile défensivement, le n°10 de l’Olympique de Marseille ne s’est pas non plus montré très inspiré en attaque, à l’instar de Dario Benedetto et, à un degré moindre, de Florian Thauvin qui avait au moins le mérite d’être volontaire. Il faut dire que depuis le début de la saison, la forme physique du finaliste de l’Euro 2016 interroge. Après la défaite olympienne en Grèce, la silhouette de Dimitri Payet lui a valu quelques critiques salées de la part de Sébastien Tarrago.

« J’adore Payet, j’aime ce type de joueur, mais là il faut le dire, il a 7 ou 8 kilos de trop, c’est un souci, il ne peut plus jouer à haut niveau. Dimitri Payet ne peut plus faire la différence. De temps en temps il fait un coup, comme contre Paris, mais sinon il se traine (…) Et qu’on ne vienne pas me dire que je ne suis pas en forme non plus, moi je ne suis pas footballeur professionnel » a balancé le journaliste de L’Equipe dans des propos retranscrits par FootRadio.com. Des critiques qui ne choqueront pas les supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels sont en majorité d’accord avec le chroniqueur de L’Equipe du Soir sur les réseaux sociaux. Suspendu pour le déplacement à Lorient samedi après-midi, Dimitri Payet ne manquera pas réellement à ses partenaires, tant il est inutile pour le collectif olympien dans une telle forme. Ou plutôt devrait-on dire, dans une telle méforme…