OM : Payet le rend fou, Rothen le vire de Marseille

Dans : OM.

Apparu encore une fois hors de forme face à l'Olympiakos, Dimitri Payet a cédé sa place en seconde période. Mais pour Jérôme Rothen, André Villas-Boas aurait dû le sortir plus tôt.

Dimitri Payet doit avoir les oreilles qui sifflent ce jeudi, car le joueur de l’Olympique de Marseille se fait sévèrement secouer par les supporters phocéens, lesquels l’attaquent notamment sur sa forme physique. Transparent face à l’Olympiakos, Dimitri Payet a été remplacé à la 75e minute du match par Nemanja Radonjic. Mais pour Jérôme Rothen, c’était beaucoup trop tard. Le consultant de RMC estime qu’André Villas-Boas a voulu jouer avec le feu et que l’entraîneur s’est brûlé en maintenant sa confiance à un Dimitri Payet qui n’est pas du tout dans le coup depuis le début de saison.

Et Jérôme Rothen de vider son sac à l’encontre du joueur de l’OM, mais aussi de l'entraîneur portugais de Marseille. « Moi ce que je ne peux pas comprendre avec Villas-Boas, c’est que sur un match de cette importance, et alors qu’il a donné du temps de jeu à Cuisance contre Bordeaux, pourquoi il ne reste pas sur ce truc-là. Payet il s’est expulsé tout seul en championnat, ça veut dire qu’il ne joue pas actuellement, mais comment tu peux faire des choix comme ça ? Franchement, Villas-Boas sort Payet à la 75e, mais compte tenu de son attitude et de ce qu’il a fait, quand tu le vois, à la mi-temps il doit dégager. Tu dois envoyer un message fort aux autres joueurs », explique l’ancien joueur, pas tendre avec Dimitri Payet, également attaqué sur son poids à priori pas compatible avec des performances de haut niveau. André Villas-Boas a clairement des dossiers à régler d'ici la réception de Manchester City mardi prochaine au Vélodrome.