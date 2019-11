OM : Payet c'est son dieu, Yoann Riou danse avec Dimitri

Dans : OM.

Dimitri Payet a contribué à la victoire de l'Olympique de Marseille à Toulouse, même si le joueur phocéen n'a pas rendu la même copie que contre l'OL. Pour Yoann Riou, il faut rendre hommage à Payet.

Les supporters de l’Olympique de Marseille s’enflamment ce lundi, leur club préféré étant le dauphin du Paris Saint-Germain pour la deuxième journée consécutive. Et pour en être là, l’OM doit une fière chandelle à Dimitri Payet, auteur d’une passe décisive lumineuse sur l’ouverture du score de Dario Benedetto face au TFC. Alors, même si Payet n’était aussi éblouissant que lors du choc face à Lyon, Yoann Riou estime que le joueur phocéen peut permettre à André Villas-Boas de réussir son pari, à savoir finir sur le podium de la Ligue 1 et se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Et l’ancien candidat de Danse avec les Stars de donner son sentiment. « Dimitri Payet est en confiance, il sait qu’il est le patron. Marseille n’a pas été bon pendant quatre matchs durant lesquels il n’était pas là, il sait que Villas-Boas l’adore et qu’il est un de ses hommes forts. Contre Toulouse, l’OM n’a pas été bon et lui non plus, mais il n’empêche que c’est lui qui a créé la lumière, qui donne les trois points, qui est présent. Dimitri Payet est dans la situation idéale, il n’est plus le capitaine de Marseille, mais il l’est dans les faits. Il peut vraiment mener l’OM à la deuxième place et en Ligue des champions, alors qu’il y a un mois Marseille était en enfer », rappelle, sur la chaîne L'Equipe, Yoann Riou, qui voit en Dimitri Payet le meneur d’un Olympique de Marseille en route pour une saison 2019-2020 très ambitieuse.