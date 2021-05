OM : Payet après Thauvin, un deuxième départ choc ?

Dans : OM.

Mercredi soir, le média local Grafico Tigres a annoncé le probable départ de Florian Thauvin de l’OM aux Tigres de Monterrey.

En fin de contrat au mois de juin, l’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait retrouver André-Pierre Gignac au Mexique, où un contrat longue durée lui a été proposé. De toute évidence, Pablo Longoria aura la volonté de recruter un joueur de calibre international pour compenser un tel départ. Surtout, il sera nécessaire pour le président de l’OM ainsi que pour Jorge Sampaoli de conserver les autres forces vives de l’attaque marseillaise, à commencer par Arkadiusz Milik et Dimitri Payet, en grande forme depuis quelques semaines. L’Olympique de Marseille devra cependant se méfier de la concurrence du continent américain car comme Thauvin, un certain Dimitri Payet a des touches.

C’est encore une fois Grafico Tigres qui est à l’origine de l’information. Selon le média local mexicain, Dimitri Payet est intéressé par la perspective de terminer sa carrière au Mexique ou aux Etats-Unis, en Major League Soccer. Agent de Gignac et à l’origine des négociations entre les Tigres et Florian Thauvin, Jean-Pierre Cano aurait fait savoir à Dimitri Payet qu’il pourrait percevoir le même salaire aux Etats-Unis que celui dont il bénéficie à l’Olympique de Marseille. Pour l’heure, un départ de Dimitri Payet semble cependant moins probable que celui de Florian Thauvin. « Marseillais à vie » après sa prolongation jusqu’en 2024, l’international tricolore bénéficie de la confiance totale de Jorge Sampaoli. « Dimitri est de plus en plus en forme, mentalement notamment, c'est le plus important. Il semble avoir compris le mode de jeu qu'on veut mettre en place, et c'est positif dans notre cheminement, pour se rapprocher des objectifs de ce projet. Dimitri est enthousiaste à ce sujet, on espère qu'il va se maintenir dans le temps » confiait Jorge Sampaoli il y a moins d’une semaine. Affaire à suivre…