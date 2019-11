OM : Payet a plus kiffé sa passe que ses buts contre l'OL

Dans : OM.

Dimitri Payet, attaquant de l’OM, après la victoire contre Toulouse (2-0) : « Le trophée d’homme du match ? Je vais le prendre pour toute l’équipe. On a su répondre au défi physique en deuxième période, même s’ils étaient réduits à 10. On a su être patient, ils étaient bien regroupés derrière. On a trouvé la faille sur la fin. Mais l’essentiel a été assuré. Mon poste ? Pour l’instant, ça me réussit bien à gauche. Au fil du match, j’ai senti que je pouvais être un peu plus dangereux dans l’axe. Car il y avait plus d’espace, et cela s’est avéré payant avec ma passe sur le premier but. Mais je ne vais pas changer, je vais rester à gauche. J’essaye de faire le boulot, même si on me voit moins sur un côté. Tant qu’on gagne, je jouerai là où le coach voudra que je joue. J’aime bien les beaux gestes. Ça me fait presque plus plaisir de faire une passe comme celle-là que marquer des buts comme il y a deux semaines contre l'OL. C’est mon football. Pourvu que ça continue, et pourvu que ce soit efficace pour l’équipe surtout », a-t-il déclaré sur Canal+.