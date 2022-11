OM : Payet à 100%, Tudor doit faire un sacrifice

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Seulement remplaçant depuis le début de la saison, Dimitri Payet croit toujours en ses chances de regagner sa place de titulaire. Mais pour y parvenir, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille devra retrouver le rythme et la confiance de son entraîneur Igor Tudor.

La victoire arrachée à Monaco (2-3) avant la trêve pourrait marquer le début d’une nouvelle dynamique pour Dimitri Payet. Cantonné au statut de remplaçant depuis le début de la saison, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a été l’un des artisans de ce succès. C’est effectivement le Réunionnais qui a obtenu et tiré le coup franc décisif au bout du temps additionnel. Preuve que l’ancien Nantais peut peser sur les résultats de son équipe. Qui plus est après la grave blessure d’Amine Harit.

Très bonne rentrée de Dimitri Payet.

État d’esprit irréprochable depuis le début de saison, malgré sa situation compliqué. Il va avoir un rôle important à jouer en 2ème partie de saison. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 13, 2022

Encore faudrait-il que Dimitri Payet retrouve le rythme de la compétition. Avec six titularisations cette saison, le capitaine de l’Olympique de Marseille en est très loin. C’est pourquoi son ancien coéquipier Adil Rami incite le coach Igor Tudor à lui offrir de la continuité, quitte à ce que le meneur de jeu passe à côté de ses premières opportunités. « S'il peut revenir dans le onze ? Payet est un joueur qui peut porter cette équipe », a répondu le défenseur central de Troyes au quotidien La Provence.

Rami s'adresse à Tudor

« Mais aujourd'hui, il a besoin d'enchainer pour être bon. Alors oui, il doit se préparer physiquement et athlétiquement, mais il faut le laisser, même s’il n’est pas bon pendant un ou deux matchs, a conseillé le consultant de TF1 à Igor Tudor. Ça doit être la force de l'entraîneur de connaître Payet et de savoir que c’est quand il enchaîne qu’il est le meilleur. Malheureusement avec la blessure d’Harit, Dim doit profiter de ça pour retrouver du temps de jeu. Dim à 100% c’est le moteur de cette équipe de Marseille. » Même s’il vit mal la situation, Dimitri Payet cache ses états d’âme et croit en ses chances d’inverser la tendance.