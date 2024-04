OM ‍: Pau Lopez incroyablement mauvais, une stat est terrifiante

Dans : OM.

Ce vendredi soir en Ligue 1, l'OM s'est incliné face au LOSC. Les Phocéens s'enlisent dans la crise et le niveau de certains joueurs continue d'inquiéter.

L'OM n'y arrive plus en Ligue 1 et la situation commence à se gâter sérieusement quant à une possible qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Le club phocéen va devoir vite rebondir, alors qu'un déplacement sur la pelouse de Benfica arrive rapidement en Europa League. Pas mal de joueurs devront répondre aux critiques. C'est le cas de Pau Lopez. Le portier espagnol n'a une nouvelle pas été décisif face au LOSC, notamment sur penalty. C'est d'ailleurs une constante depuis son arrivée à l'OM : l'Espagnol n'y arrive pas dans cet exercice.

Sur X, des statistiques peu flatteuses concernant Pau Lopez et les penaltys ont en effet rapidement fait parler après un post du compte @TPedrajas. « Depuis son arrivée à l'OM, Pau Lopez a concédé 15 penalties - Il en a arrêté un seul et en a encaissé 14 - Il est parti seulement 3 fois du bon côté et 12 fois du mauvais côté. Il a participé à 3 séances de tirs au but, pour une victoire et 2 défaites - Sur 22 TAB, il a réalisé 2 arrêts et en a encaissé 20 - Il a plongé 5 fois du bon côté et 17 fois du mauvais. - Marseille - Montpellier : 1 arrêt, 4 TAB encaissés, 2 plongeons du bon côté, 3 du mauvais - Marseille - Annecy : 1 arrêt, 7 encaissés, 3 plongeons du bon côté, 5 du mauvais - Rennes - Marseille : 0 arrêt, 9 TAB encaissés, 9 plongeons du mauvais côté. Au total, ça fait : - 6,66 % de penalties arrêtés dans le jeu - 8,11 % de penalties arrêtés en combinant avec les TAB - Il plonge du mauvais côté 78 % du temps ». Alors qu'il échappait plutôt aux critiques depuis le début de la saison, voici l'Espagnol au centre de l'attention. Grosse pression avant la rencontre à Benfica donc pour l'ancien de la Roma qui ne parvient pas à améliorer son rendement dans cet exercice des tirs au but.