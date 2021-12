OM : Martial contre Kamara, l'incroyable échange !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Pour convaincre l’Olympique de Marseille de ne pas vendre Boubacar Kamara à Newcastle cet hiver, Manchester United veut proposer Anthony Martial à Pablo Longoria.

Boubacar Kamara va quitter l’OM, cela ne fait plus vraiment de doutes. La question est surtout de savoir si le « minot » restera à Marseille jusqu’à la fin de saison ou pas. Plusieurs grosses écuries européennes salivent devant la situation de l’international espoir français, en fin de contrat en juin 2022. L’AC Milan comme Manchester United sont très intéressés mais envisagent de le recruter libre lors du mercato estival. En revanche, Newcastle a besoin de Boubacar Kamara dès cet hiver pour tenter de se maintenir en Premier League. Les Magpies sont prêts à offrir 12 ME à l’OM pour racheter les six derniers mois de contrat de Boubacar Kamara. Cette somme semble impossible à refuser pour Pablo Longoria, qui détesterait voir le joueur formé au club ne rapporter aucune indemnité de transfert. Manchester United a quand même une idée en tête pour inverser la tendance.

Man United propose Martial en prêt pour que l’OM recale Newcastle

Selon les informations de Marca, Manchester United a en effet l’intention de se battre dans ce dossier. Les Red Devils veulent proposer un deal à l’OM. L’idée est de prêter Anthony Martial, en manque de temps de jeu, jusqu’à la fin de la saison. En échange, l’OM doit refuser les avances alléchantes de Newcastle pour Boubacar Kamara. Obtenir un attaquant du standing d’Anthony Martial représenterait une magnifique affaire pour le club de la cité phocéenne. Mais reste à savoir quel pourcentage du salaire de l’attaquant français Manchester United veut continuer de prendre en charge. Car il est inutile de préciser que le salaire actuel de Martial est inaccessible pour l’OM. Les supporters olympiens peuvent compter sur le redoutable Pablo Longoria pour négocier âprement avec ces prétendants.