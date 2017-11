OM : Pas meilleur et plus cher, Bafé Gomis balance sur Mitroglou et l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille l'a laissé filer lors du dernier mercato, et Bafé Gomis a encore visiblement du mal à comprendre pourquoi. Même si l'attaquant français s'éclate en Turquie, il digère mal que l'OM l'ait sacrifié avant de finalement signer Kostas Mitroglou dans les ultimes heures du marché estival des transferts. Désormais à Galatasaray, Bafé Gomis a confié sur RMC qu'il était toujours estomaqué par cette décision prise par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

« Il y a eu un choix de fait et il faut le respecter. Mais pour être sincère, je ne me sens pas inférieur à Mitroglou. Ils ont acheté un joueur qui pour moi ne m’est pas supérieur et a eu un coût beaucoup plus élevé qu’aurait été le mien. Je ne comprends pas, c’est la grande question », a expliqué l'ancien attaquant de l'ASSE, l'OL et l'OM, qui a du mal à masquer sa grosse désillusion de quitter le club phocéen. Pour l'instant, les statistiques plaident clairement en faveur de Bafé Gomis, mais il faudra attendre la fin de saison pour comparer les deux buteurs.