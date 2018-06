OM : Pas de Vélodrome 100 % abonnés, Marseille s’explique

Dans : OM, Ligue 1.

La campagne d’abonnement pour la saison prochaine va bientôt commencer du côté de l’Olympique de Marseille.

Concernant les abonnés de l’exercice 2017-2018, la vente débutera lundi jusqu’au 29 juin. Pour le reste, il faudra réaliser les démarches entre le 2 et le 21 juillet, sachant que ceux qui veulent s’installer en virages devront s’adresser aux groupes des supporters, en évitant les Yankee Nord évidemment. Mais la principale information révélée par La Provence concerne le nombre d’abonnements limité, et ce pour deux raisons. Le club phocéen veut garder des places pour les grands matchs et se laisse la possibilité de fermer les tribunes hautes en fonction de l’affluence.

« On ne dépassera pas les 37 000 »

« On pourrait avoir 45 000 ou 50 000 abonnés la saison prochaine. Mais on va mettre un cap au nombre d'abonnements et on ne dépassera pas les 37 000 abonnés, a expliqué Jean-François Richard, directeur général adjoint en charge du marketing et des ventes. Il y a 25 500 abonnements en virages et à peu près 3 000 abonnés en hospitalités (VIP), ce qui signifie qu'il restera entre 8 000 et 9 000 places pour les abonnés en Ganay et Jean-Bouin. Ça nous donne aussi la flexibilité d'ouvrir ou pas les tribunes hautes, ce qui est important dans le cadre de la licence Club. »

« Mais je pense que si vous allez voir le PSG ou Lyon, ils vous répondront la même chose. À un moment donné, vous ne pouvez pas avoir trop d'abonnés ou, alors, il faut être dans la position d'en refuser beaucoup, comme à Barcelone, s’est défendu le dirigeant. Et là, le club peut se permettre de se lâcher sur les prix des abonnements car il y a cinq demandes pour une place. On fonctionne sur le système de l'offre et de la demande, et la rareté. »

L’OM, ce n’est pas le Barça

« On a tous en tête le schéma du Barça, du Bayern ou de Manchester United, avec 100 % d'abonnés. Mais cela a un impact : l'abonnement devient ultra-cher, a-t-il ajouté. Quand on décide de pratiquer des prix élevés sur les gros matchs, il y a aussi un impact sur le prix de l'abonnement. Et cette stratégie permet justement de rester raisonnable sur les tarifs d'abonnements. On doit augmenter les revenus du club avant tout pour rentrer dans les clous du fair-play financier. » Malgré cette stratégie, l’OM a quand même augmenté les prix de ses abonnements.