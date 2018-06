OM : L'OM expulse les Yankee du Vélodrome après l'affaire OM-OL !

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas du tout apprécié que l'association de supporters Yankee Nord se retrouve impliquée dans une histoire de revente de tickets pour le match OM-OL, le 18 mars dernier, et cela s'est concrétisé de manière fracassante. En effet, selon L'Equipe, via un huissier qui s'est présenté au local de ce groupe de supporters qui existe depuis 1987, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont prévenu les Yankee Nord qu'ils n'existaient plus officiellement aux yeux de l'Olympique de Marseille. Cela implique un effet direct, l'OM ne vendra plus des abonnements aux adhérents de ce puissant groupe.

En mars dernier, le club marseillais avait constaté que des bracelets qui devaient permettre d'accéder au Vélodrome pour le match contre Lyon avaient été revendus en douce par des membres des Yankee. Et l'OM avait immédiatement porté plainte pour escroquerie, alors que l'association de supporters s'étaient défendue en affirmant que tout cela était seulement une erreur provoquée par quelques petits malins qui avaient essayé de revendre les bracelets permettant d'accéder au Virage du Vélodrome pour installer le tifo. Michel Tonini, le patron de Yankee Nord, avait alors accusé l'Olympique de Marseille de vouloir faire la peau des Yankee. A priori, l'OM lui a donné raison sur ce dernier point.