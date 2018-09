OM : Pas de panique en défense, Rudi Garcia a un plan

Dans : OM, Ligue 1.

Avec sept buts encaissés en quatre journées de Ligue 1, on en peut pas dire que la défense de l’OM rassure en ce début d’exercice.

Pourtant, le club phocéen s’est renforcé dans ce domaine avec le défenseur Duje Caleta-Car et le milieu défensif Kevin Strootman. Interrogé par La Provence, Rudi Garcia ne semble pas inquiet outre-mesure par les problèmes défensifs rencontrés lors de ces quatre premières journées. Posé et réfléchi, l’entraîneur phocéen a exposé son plan, lequel comprend notamment Luiz Gustavo, en attendant le retour au top de Duje Caleta-Car.

« Si Luiz joue derrière, c’est pour attendre l’arrivée de Duje Caleta-Car à son meilleur niveau. Il était hors de forme après la Coupe du monde. Et puis, il est plus facile de faire reculer Luiz Gustavo quand on a Kevin Strootman dans son effectif. Même si Toulouse a plus de points que nous aujourd’hui, c’était plus facile d’aligner Morgan (Sanson) et Maxime (Lopez) contre le TFC à la maison (1ère journée, 4-0) que de le faire à Monaco » a confié Rudi Garcia, qui peut également compter sur Boubacar Kamara pour épauler le titulaire indiscutable qu’est Adil Rami. Autrement dit, les solutions ne manquent pas. D’où l’optimisme qui règne au sein du staff olympien.