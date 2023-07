Ismaila Sarr à l'OM, Longoria fait une offre ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Quatre ans après avoir quitté le Stade Rennais pour Watford, Ismaila Sarr pourrait revenir en Ligue 1. L'international sénégalais est tout en haut sur la liste de Pablo Longoria pour venir renforcer l'OM.

Révélé par le FC Metz, qui l’avait transféré en 2017 à Rennes pour 17 millions d’euros, Ismaila Sarr s’est vite retrouvé en Angleterre, Watford recrutant l’attaquant sénégalais pour 35 millions d’euros deux ans plus tard. Arrivé à un an de la fin de son contrat avec le club désormais en D2 anglaise, l’attaquant de 25 ans est dans le collimateur de l’Olympique de Marseille. L’OM multiplie les pistes offensives, et à en croire Fabrizio Romano, Ismaila Sarr est devenu l’une des priorités de Pablo Longoria. Le président du club phocéen a déjà noué des contacts avec l’entourage de l’international sénégalais (54 sélections, 11 buts), et les choses pourraient rapidement avancer si les deux clubs s’entendent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ismaila Sarr (@ismaila_sarr_18)

Cependant, tout comme pour Iliman Ndiaye, le club anglais a un gros appétit et Watford réclame autour de 25 millions pour céder celui qui a marqué 10 buts et fait 6 passes décisives la saison passée en Championship. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille s'est contenté d'une proposition verbale auprès du joueur, mais l'OM devrait rapidement passer à la vitesse supérieure si Watford s'ouvre à des négociations. Le club phocéen est clairement décidé à mettre le feu lors de ce marché des transferts, y compris en préparant des dossiers qui ne seront finalisés qu'une fois la qualification pour la Ligue des champions est définitivement acquise. Accusé de ne pas vouloir investir dans son club, Frank McCourt est pourtant bien généreux cet été.