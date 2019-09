OM : Pas d'Europe, pas de Bleus, Thauvin plombé par Marseille ?

Dans : OM, Equipe de France.

Blessé durant la phase de préparation de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin n'a retrouvé le chemin de la compétition que lors de la réception de l'ASSE, le Champion du monde remplaçant Dario Benedetto à dix minutes de la fin. Sa présence avec les Bleus était donc inevisageable pour les deux matches qualificatifs pour l'Euro 2020, et forcément cela n'aide par Florian Thauvin, qui n'est au mieux qu'un remplaçant de luxe en équipe de France. Et les choses pourraient même devenir encore plus compliquées pour le joueur phocéen.

Selon L'Equipe, le fait que Florian Thauvin soit resté à l'OM, se privant une fois de plus d'une coupe d'Europe, pourrait inciter Didier Deschamps à ne plus vraiment compter sur lui. Rien n'est définifitivement acté, mais le joueur marseillais sait bien qu'il ne marque pas des points en se contentant de la Ligue 1 où le sélectionneur pioche tout de même une minorité de joueurs. Pour rappel, samedi face à l'Albanie, le 11 de départ n'incluait aucun joueur évoluant dans notre championnat national. Florian Thauvin va donc devoir se montrer particulièrement brillant, et Marseille avec, sous peine de quitter le banc tricolore durablement.